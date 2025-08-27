Укр Рус
27 августа, 15:18
Российский Сахалин ушел под воду: в сети публикуют масштабы последствий стихии

София Рожик
Основные тезисы
  • Сахалин пострадал от мощных ливней, что привело к выходу реки из берегов, затопление улиц и разрушение мостов.
  • В селе Колхозное подтоплено 60 – 70 домов, объявлено чрезвычайное положение.

Российский Сахалин ушел под воду. На острове прошли мощные ливни, после чего из берегов вышла река.

Вода затопила улицы и снесла мосты с дорогами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Какие последствия наводнения на Сахалине?

Под водой оказалось село Колхозное в Невельском районе.

Там вышла из берегов река Казачка. По меньшей мере подтоплено 60 – 70 жилых домов, в том числе многоквартирных.

В сети показывают масштабные последствия стихии.

Наводнение на Сахалине: смотрите видео

Кое-где вода достигла дорожных знаков, а местным, которых не эвакуировали, приходится сидеть на крышах своих домов.

Кроме того, в кювет съехал автобус с пассажирами и почти ушел под воду.

В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. На некоторых участках дорог остановлено движение транспорта, а также разрушен один из мостов.

Россию всколыхнуло землетрясение

  • 27 августа Россию всколыхнуло очередное землетрясение. Произошло это на северном Кавказе, в Дагестане. Информации о разрушениях или пострадавших пока нет

  • Эпицентр землетрясения был в акватории Каспийского моря на глубине около 10 километров. По подсчетам Геологической службы США, магнитуда толчков – 5,4.

  • Землетрясение также зафиксировали в Иране, Азербайджане, Армении и Грузии.

  • Несколько позже также появилось сообщение о землетрясении магнитудой 6,2 у восточного побережья Камчатки.