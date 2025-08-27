Російський Сахалін пішов під воду. На острові пройшли потужні зливи, після чого з берегів вийшла річка.

Вода затопила вулиці та знесла мости з дорогами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Які наслідки повені на Сахаліні?

Під водою опинилося село Колгоспне в Невельському районі.

Там вийшла з берегів річка Козачка. Щонайменше підтоплено 60 – 70 житлових будинків, у тому числі багатоквартирних.

У мережі показують масштабні наслідки стихії.

Повінь на Сахаліні: дивіться відео

Подекуди вода сягнула дорожніх знаків, а місцевим, яких не евакуювали, доводиться сидіти на дахах своїх будинків.

Окрім того, у кювет з'їхав автобус із пасажирами і майже пішов під воду.

У районі оголошено режим надзвичайної ситуації муніципального рівня. На деяких ділянках доріг зупинено рух транспорту, а також зруйновано один із мостів.

