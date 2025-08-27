Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр та російські ЗМІ.
До теми Туреччину сколихнув сильний землетрус, який відчували навіть у Стамбулі: є руйнування
Що відомо про землетрус у Дагестані?
У Дербенті та Махачкалі відчули землетрус. Місцеві мешканці повідомляють про кілька підземних поштовхів, через що багато хто вийшов на вулицю, побоюючись афтершоків. Інформації про руйнування чи постраждалих наразі немає.
У Дагестані відчули землетрус: дивіться відео
За попередніми даними, епіцентр землетрусу розташовувався в акваторії Каспійського моря на глибині близько 10 кілометрів. Найближчими до епіцентру населеними пунктами є Дербент – приблизно за 50 кілометрів, і Ізбербаш — за 30 кілометрів.
Спершу магнітуду оцінили у 6,0, потім її знизили до 5,0, а за підрахунками Геологічної служби США, фактичний показник становить 5,4.
Росіяни показували, як трясло люстри у квартирах під час поштовхів: дивіться відео
Сейсмологи зазначають, що поштовхи також зафіксували в країнах навколо Каспійського моря — Ірані, Азербайджані, Вірменії та Грузії. Російські ЗМІ писали, що землетрус відчували у таких містах, як Каспійськ, Хасавюрт, Астрахань, П'ятигірськ. Поштовхи також відчули у Чечні та казахському Актау.
Камери спостереження також зафіксували новий землетрус у Росії: дивіться відео
Також відомо, що внаслідок землетрусу потріскалися деякі будівлі у Дагестані. Самі поштовхи, як пізніше повідомили, сталися близько 23:30 26 серпня.
Через поштовхи землі потріскалися будинки у Дагестані: дивіться відео
Наразі у Дагестані місцева влада та рятувальні служби проводять перевірку ситуації.
Через землетрус з полиць магазинів попадали продукти: дивіться відео
Де раніше у Росії був землетрус?
На Камчатці 30 липня стався землетрус магнітудою 8,8. Поштовхи землі спричинили загрозу цунамі для країн, що розташовані на узбережжі Тихого океану, також повідомляли про постраждалих через природне лихо.
Після землетрусу у Росії почалася активність вулкана Ключевська Сопка, який є найвищим в Євразії. Це виверження стало найбільш помітним за останній час.
Також уперше за 600 років потужне виверження почав вулкан Крашенинникова. Він викидав попіл на висоту до 6 кілометрів над рівнем моря.
Окрім того, російські геологи повідомили, що південна частина Камчатки змістилася на майже 2 метри на південний схід після землетрусу 30 липня. Також змістилося й місто Петропавловськ-Камчатський, хоча й на незначну відстань.