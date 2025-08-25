Радше за все швидкість вітру сягне навіть 180 кілометрів на годину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані національного агентства метеорологічних прогнозів В'єтнаму, передає CNN.

До чого готуються у В'єтнамі?

За даними видання, у неділю, 24 серпня, тайфун повалив дерева та затопив південний острів Хайнань на півдні Китаю, а потім уночі пройшов над Тонкінською затокою зі швидкістю вітру до 166 кілометрів за годину.

Станом на ранок 25 серпня у низинних прибережних населених пунктах було евакуйовано понад 40 тисяч людей. VNA повідомило, що мешканцям заборонено виходити з дому з 11:00 до 18:00 за місцевим часом.

Національний метеоцентр Китаю прогнозував, що шторм пройде повз південне узбережжя острівної провінції Хайнань, а потім попрямує до В'єтнаму. Шторм може спричинити сильні дощі, раптові повені та зсуви.

Цей тайфун порівнюють із тайфуном "Ягі", найпотужнішим штормом, який зачепив регіон у 2024 році й спустошив північ В'єтнаму, забравши життя близько 300 людей. І хоча Кадзікі слабший, очікуються важкі наслідки.

Згодом влада центральних провінцій В'єтнаму запровадила евакуацію близько 587 тисячі осіб з провінцій Тхань Хоа, Куангчі, Хюе та Дананг. Сім прибережних провінцій заборонили човнам залишати берег.

За даними місцевих інформаційних агентств, наразі 300 тисяч військовослужбовців, Військово-морські сили, а також Берегова охорона та Повітряні сили перебувають у стані готовності до рятувальних операцій.

Існують побоювання, що зливові дощі та вітри з Кадзікі затоплять ферми та села на шляху шторму, знищуючи врожай та вбиваючи худобу,

– ідеться у повідомленні.

Стихійні лиха у В'єтнамі