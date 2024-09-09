Жахлива негода прийшла до В'єтнаму ще у суботу, 7 вересня. Вона порушила роботу підприємств та заводів, сильний вітер зірвав дахи, а через повінь обвалилися мости.

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Що відомо про жертв тайфуну у В'єтнамі

Рівень води в кількох річках у північних регіонах В'єтнаму був небезпечно високим. З прибережних міст евакуювали майже 50 тисяч мешканців.

Довідково. Тайфун "Ягі" став найсильнішим тайфуном, який накрив В’єтнам за останні десятиліття. Зафіксована швидкість вітру до 149 кілометрів за годину. У неділю він дещо стих, але синоптики попередили, що зливи продовжуються і можуть спричинити повені та зсуви. Місцями рівень води може перевищувати 40 сантиметрів.



Незадовго до цього "Ягі" вирував у Китаї. Метеорологи кажуть, що такі стихії стають сильнішими через зміну клімату.

Тайфун накрив В'єтнам: дивиться відео

У перший день стихія забрала життя 9 людей, а наступного ще 6. Зокрема, у туристичному місті Са Па внаслідок зсуву загинуло немовля.

У понеділок, 9 вересня, унаслідок зсуву у гірській провінції Као Банг знесло пасажирський автобус з 20 людьми. Також у провінції Фу Тхо вранці цього ж дня обвалився сталевий міст через річку. Наразі там тривають рятувальні роботи. Відомо, що 10 автівок та два мотоцикли впали у річку.

Трьох людей витягли з річки та доставили до лікарні, ще 13 вважаються зниклими безвісти,

– повідомляє видання.

Серед врятованих був 50-річний чоловік. Він розповів, що якраз їхав по мосту на мотоциклі, коли почув гучний шум. "Мені здавалося, що я втопився на дні річки", – сказав чоловік і додав, що йому вдалося врятуватися завдяки дрейфуючому банановому дереву.

Тайфун "Ягі" зривав дахи та валив дерева: дивіться відео

Відомо, що від негоди сильно постраждали деякі готелі, які наразі не приймають гостей. Ті, що вціліли, – переповнені. Також 4 аеропорти змушені були скасувати рейси.

Окрім цього, через шторм затонули щонайменше 64 рибальські човни.

Від негоди постраждали готелі у В'єтнамі: дивіться відео

Через негоду припинили роботу десятки підприємств

Відомо про пошкодження також десятків підприємств: дахи кількох фабрик були рознесені на частини, а вода проникла в промислові блоки, пошкодивши готову продукцію та дороге обладнання.

У понеділок частина з них все ще залишалася без електроенергії через повалені електричні стовпи. Підприємствам знадобиться щонайменше місяць, щоб відновити виробництво.

Жахливі кадри негоди у В'єтнамі: дивіться відео

Найбільше постраждали підприємства у провінціях Хайфон і Куангнінь, які є великими промисловими центрами, де розміщено багато заводів, що експортують товари, включно з виробником електромобілів VinFast і постачальниками Apple Pegatrong і USI.

Влада все ще оцінює збитки, завдані промисловим підприємствам, але за попередніми оцінками тайфун постраждав майже 100 підприємств, що призвело до збитків у мільйони доларів,

– передає AP.

Прем'єр-міністр В'єтнаму у неділю, 8 вересня, відвідав Хайфон та повідомив про схвалення пакета допомоги у розмірі 4,62 мільйона доларів.

Кадри жахливої негоди у В'єтнамі: дивіться відео