Станом на зараз відомо про 37 загиблих внаслідок трагедії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC, VNS, VNExpress.

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Що відомо про інцидент у В'єтнамі?

Трагедія сталася у популярному туристичному місці на півночі країни у суботу, 19 липня. На борту судна Wonder Seas під час інциденту перебувало 48 осіб, серед них близько 20 були діти. Ще 5 людей були членами екіпажу.

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За даними ЗМІ, більшість пасажирів були в'єтнамцями, які приїхали зі своїми сім'ями з Ханоя. Під час руху судна спершу над затокою потемніло небо. Вже потім, за словами одного зі свідків, почався град, дощ, гроза і блискавки.

Станом на зараз підтвердили загибель 37 людей, з них щонайменше 8 дітей. Попри сильні дощі, вдалося врятувати 10 осіб, зокрема, знайшли 10-річного хлопчика, який був в повітряній кишені у перевернутому корпусі судна.

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Наразі триває розслідування інциденту, який забрав життя десятків людей. Прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Тінь висловив співчуття сім'ям жертв. Уряд анонсував розслідування причин аварії та можливих порушень.

Нагадаємо, минулого року біля Канарських островів перекинувся човен з мігрантами, що з Африки намагалися дістатися до Європи. Рятувальникам біля Ель-Ієрро вдалося врятувати 27 з 87 людей, що були на борту,