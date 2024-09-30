В інциденті загинуло дев'ять людей, а щонайменше 48 вважаються зниклими безвісти. Рятувальникам біля Ель-Ієрро вдалося врятувати 27 з 87 людей, що були на борту, повідомляє The Guardian.

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Історія трагедії

Зі слів представника влади Канарських островів Ансельмо Пестана відомо, що човен вирушив з Нуадібу в Мавританії, що приблизно за 800 кілометрів звідти. Він зазначає, що мігранти два дні провели без води та їжі. Це могло спричинити паніку, що призвело до перекидання човна.

До пошуково-рятувальної операції залучили п'ять кораблів, три гелікоптери та літак.

За останні роки тисячі мігрантів загинули, намагаючись дістатися Європи з Атлантики на аварійних та переповнених човнах.

Остання трагедія "знову підкреслює небезпеку атлантичного шляху", визнає регіональний президент Канарських островів Фернандо Клавіхо.

Нам потрібно, щоб Іспанія та ЄС діяли рішуче перед обличчям структурної гуманітарної трагедії, оскільки життя людей гинуть в метрах від південного кордону Європи,

– зазначив він на своїй сторінці в X.

У виданні кажуть, що станом на 15 серпня вже 22 304 мігранти досягли Канарських островів з початку року, порівняно з 9 864 за той самий період минулого року.

Майже 40 000 мігрантів досягли Канарських островів у 2023 році. Це рекорд, який буде побито цього року, оскільки простіші умови навігації з вересня, як правило, призводять до різкого зростання спроб перетину.

З 2014 року, за оцінками Міжнародної організації з міграції, на цьому маршруті загинуло 4857 людей.