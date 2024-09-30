В инциденте погибло девять человек, а по меньшей мере 48 считаются пропавшими без вести. Спасателям возле Эль-Иерро удалось спасти 27 из 87 человек, находившихся на борту, сообщает The Guardian.

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История трагедии

По словам представителя власти Канарских островов Ансельмо Пестана известно, что лодка отправилась из Нуадибу в Мавритании, что примерно в 800 километрах оттуда. Он отмечает, что мигранты два дня провели без воды и пищи. Это могло вызвать панику, что привело к опрокидыванию лодки.

К поисково-спасательной операции привлекли пять кораблей, три вертолета и самолет.

За последние годы тысячи мигрантов погибли, пытаясь добраться до Европы из Атлантики на аварийных и переполненных лодках.

Последняя трагедия "вновь подчеркивает опасность атлантического пути", признает региональный президент Канарских островов Фернандо Клавихо.

Нам нужно, чтобы Испания и ЕС действовали решительно перед лицом структурной гуманитарной трагедии, поскольку жизни людей гибнут в метрах от южной границы Европы,

– отметил он на своей странице в X.

В издании говорят, что по состоянию на 15 августа уже 22 304 мигранта достигли Канарских островов с начала года, по сравнению с 9 864 за тот же период прошлого года.

Почти 40 000 мигрантов достигли Канарских островов в 2023 году. Это рекорд, который будет побит в этом году, поскольку более простые условия навигации с сентября, как правило, приводят к резкому росту попыток пересечения.

С 2014 года, по оценкам Международной организации по миграции, на этом маршруте погибло 4857 человек.