Сообщение об аварии на корабле поступило к властям Греции поздно вечером 13 июня. Лодку впервые заметили в 50 милях от берега, туда сразу же отправился вертолет, управляемый работниками пограничного агентства ЕС.

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На судне плыли мигранты из Афганистана и Пакистана

Судно, на котором находились несколько сотен мигрантов, следовало из Ливии в Италию. Пока неизвестно, было ли это рыболовное или грузовое судно. Из-за непогоды оно перевернулось у южного Пелопоннеса. Уже известно о 78 погибших, еще десятки считаются пропавшими без вести. Эта авария уже самая масштабная в Греции за последний год.

Смотрите, где на карте расположен Пелопоннес:

Распространяются слухи, что на борту было около 600 человек, но это не подтверждено. Корабль находится под водой. Он утонул,

– заявил один из греческих чиновников.

По состоянию на день 14 июня спасателям удалось извлечь из воды 104 человека, судьба других пассажиров еще неизвестна. Хотя о трагедии властям удалось узнать почти сразу, начать спасательные работы препятствовала непогода.

В поисках уцелевших участвовали корабли береговой охраны, военно-транспортные самолеты, фрегат ВМС, вертолет ВВС и ряд частных катеров.

Ситуация с мигрантами в Греции

С каждым годом мигранты идут на все большие риски и пытаются плыть международными морскими путями, чтобы избежать патрулей и привезти людей не в усиленно охраняемую Грецию, а в Италию.

Натасса Страчими, юрист из неправительственной организации, оказывающая правовую помощь искателям убежища, сообщила, что из-за тенденции к передвижению по международным морским путям, риск аварий возрастает, ведь в открытых морях чаще случаются штормы. Также маршрут становится длиннее из-за того, что мигранты пытаются добраться до Италии.

Грецию уже долгое время критикуют за выдворение потенциальных искателей убежища. В мае в сети распространилось видео, на котором видно, как высадившуюся на острове Лесбос группу мигрантов насильно посадили на судно греческой береговой охраны, а затем их забрали обратно на воду.

Справка. По данным ООН только в этом году в страны, имеющие выход к Средиземному морю, то есть в Италию, Испанию, Грецию, Кипр и Мальту прибыли 72 тысячи беженцев с Ближнего Востока Азии и Африки. В то же время путь мимо Греции в течение длительного времени остается одним из основных маршрутов для мигрантов.

Бывшее правительство Греции, которое, согласно опросам, может вскоре снова прийти к власти, отвергает обвинения в "выдворении" беженцев. Политику по поводу мигрантов там называют "жестокой, но справедливой".

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