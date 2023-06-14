Повідомлення про аварію на кораблі надійшло до влади Греції пізно ввечері 13 червня. Човен вперше помітили за 50 миль від берега, туди відразу ж відправився гелікоптер, керований працівниками прикордонного агентства ЄС.

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На судні плили мігранти з Афганістану та Пакистану

Судно, на якому перебували кілька сотень мігрантів, прямувало з Лівії до Італії. Наразі невідомо, чи це було рибальське, чи вантажне судно. Через негоду воно перекинулося біля південного Пелопоннесу. Наразі вже відомо про 78 загиблих, ще десятки вважаються зниклими безвісти. Ця аварія вже є наймасштабнішою у Греції за останній рік.

Дивіться, де на карті розташований Пелопоннес:

Ширяться чутки, що на борту було близько 600 осіб, але це не підтверджено. Корабель перебуває під водою. Він потонув,

– заявив один з грецьких чиновників.

Станом на день 14 червня рятувальникам вдалося витягти з води 104 особи, доля інших пасажирів ще невідома. Хоч про трагедію владі і вдалося дізнатися майже одразу, розпочати рятувальні роботи перешкоджала негода.

У пошуках вцілілих брали участь кораблі берегової охорони, військово-транспортні літаки, фрегат ВМС, гелікоптер ВПС та низка приватних катерів.

Ситуація з мігрантами у Греції

З кожним роком мігранти йдуть на все більші ризики і намагаються плисти міжнародними морськими шляхами, щоб уникнути патрулів і привезти людей не у Грецію, яка посилено охороняється, а в Італію.

Натасса Страчімі, юристка з неурядової організації, що надає правову допомогу шукачам притулку, повідомила, що через тенденцію до пересування міжнародними морськими шляхами, ризик аварій зростає, адже в відкритих морях частіше трапляються шторми. Також маршрут стає довшим через те, що мігранти намагаються дістатися до Італії.

Грецію вже протягом тривалого часу критикують за видворення потенційних шукачів притулку. У травні у мережі поширилося відео, на якому видно, як групу мігрантів, що висадилася на острові Лесбос, насильно посадили на судно грецької берегової охорони, а потім їх забрали назад на воду.

Довідка. За даними ООН тільки цьогоріч до країн, що мають вихід до Середземного моря, тобто Італії, Іспанії, Греції, Кіпру та Мальти прибули 72 тисячі біженців з Близького Сходу Азії та Африки. Водночас шлях повз Грецію протягом тривалого часу залишається одним з основних маршрутів для мігрантів

Колишній уряд Греції, який, згідно з опитуваннями, може незабаром знову прийти до влади, відкидає звинувачення у "видворенні" біженців. Політику щодо мігрантів там називають "жорстокою, але справедливою".

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