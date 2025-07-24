Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційні джерела та державні ЗМІ, передає 24 Канал.

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В’єтнам накрила потужна повінь

Центральну частину В’єтнаму охопила масштабна повінь через тропічний шторм Віфа, який обрушився на провінцію Нгеан. Вже підтверджено загибель щонайменше трьох осіб, ще одна людина зникла безвісти. Стихія затопила понад 3 700 будинків, пошкодила майже 1 600 гектарів рису та ще понад тисячу гектарів інших культур.

Стихія атакує В’єтнам: дивитися відео

Місцеві ЗМІ публікують шокуючі кадри, де будинки занурені у воду по самі дахи. Люди втратили все – від врожаю до останніх особистих речей.

Наш рис, наш одяг і наші гроші – все зникло. У нас нічого не залишилось, окрім голих рук,

– розповів один з потерпілих.

Метеорологи попереджають: у найближчі дні на півночі країни очікується до 250 міліметрів опадів, що може спричинити нові повені.