Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники и государственные СМИ, передает 24 Канал.

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Вьетнам накрыло мощное наводнение

Центральную часть Вьетнама охватило масштабное наводнение из-за тропического шторма Вифа, который обрушился на провинцию Нгеан. Уже подтверждена гибель по меньшей мере трех человек, еще один человек пропал без вести. Стихия затопила более 3 700 домов, повредила почти 1 600 гектаров риса и еще более тысячи гектаров других культур.

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Местные СМИ публикуют шокирующие кадры, где дома погружены в воду по самые крыши. Люди потеряли все – от урожая до последних личных вещей.

Наш рис, наша одежда и наши деньги – все исчезло. У нас ничего не осталось, кроме голых рук,

– рассказал один из пострадавших.

Метеорологи предупреждают: в ближайшие дни на севере страны ожидается до 250 миллиметров осадков, что может вызвать новые наводнения.