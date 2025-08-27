Вода затопила улицы и снесла мосты с дорогами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Вьетнам объявил об эвакуации более полумиллиона человек из-за мощного тайфуна Каджики

Какие последствия наводнения на Сахалине?

Под водой оказалось село Колхозное в Невельском районе.

Там вышла из берегов река Казачка. По меньшей мере подтоплено 60 – 70 жилых домов, в том числе многоквартирных.

В сети показывают масштабные последствия стихии.

Наводнение на Сахалине: смотрите видео

Наводнение на Сахалине: смотрите видео

Кое-где вода достигла дорожных знаков, а местным, которых не эвакуировали, приходится сидеть на крышах своих домов.

Наводнение на Сахалине: смотрите видео

Кроме того, в кювет съехал автобус с пассажирами и почти ушел под воду.

В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. На некоторых участках дорог остановлено движение транспорта, а также разрушен один из мостов.

Наводнение на Сахалине: смотрите видео

Россию всколыхнуло землетрясение