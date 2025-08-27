Вода затопила улицы и снесла мосты с дорогами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Какие последствия наводнения на Сахалине?
Под водой оказалось село Колхозное в Невельском районе.
Там вышла из берегов река Казачка. По меньшей мере подтоплено 60 – 70 жилых домов, в том числе многоквартирных.
В сети показывают масштабные последствия стихии.
Наводнение на Сахалине: смотрите видео
Кое-где вода достигла дорожных знаков, а местным, которых не эвакуировали, приходится сидеть на крышах своих домов.
Кроме того, в кювет съехал автобус с пассажирами и почти ушел под воду.
В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. На некоторых участках дорог остановлено движение транспорта, а также разрушен один из мостов.
Россию всколыхнуло землетрясение
27 августа Россию всколыхнуло очередное землетрясение. Произошло это на северном Кавказе, в Дагестане. Информации о разрушениях или пострадавших пока нет
Эпицентр землетрясения был в акватории Каспийского моря на глубине около 10 километров. По подсчетам Геологической службы США, магнитуда толчков – 5,4.
Землетрясение также зафиксировали в Иране, Азербайджане, Армении и Грузии.
Несколько позже также появилось сообщение о землетрясении магнитудой 6,2 у восточного побережья Камчатки.