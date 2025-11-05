Роботы спасают жизни на поле боя: как Третья штурмовая обучает гражданских и военных НРК

НРК – наземные роботизированные комплексы, относительно новая тема в технологической войне. Это наземные дроны, которые можно использовать для множества задач – от эвакуации с поля боя до собственно боевых задач. НРК уже создаются рядом украинских производителей, а в бригадах уже созданы взводы наземных роботов.

Один из пионеров наземных дронов – Третья штурмовая бригада, которая в своих пределах не только развивает использование НРК, но и обучает управлению ими. В частности работает Killhouse Academy, в рамках которой есть школа НРК. Сейчас там запускают инженерный курс. Сейчас действуют два трека подготовки операторов: базовый пятидневный (преимущественно для гражданских) и углубленный двухнедельный (для военных). Инженеры же – неотъемлемое звено, без которого система не функционирует: наземный дрон нужно доработать под задачу, правильно обслуживать, обеспечить мастерскими и подготовленными специалистами.

Об использовании НРК в армии и обучение управлению наземными роботами 24 Канал пообщался с Виктором Павловым, позывной "Старк", основателем Школы НРК, командиром взвода НРК Третьей штурмовой бригады Третьего армейского корпуса.

Как появилась школа НРК Третьей штурмовой бригады?

Виктор Павлов рассказывает, что в 2023 году команда увлеклась НРК – изучали изделия различных производителей, тестировали, затем начали применять и формировать роту.

Параллельно появился запрос на обучение – как для своих, так и для подразделений, которые массово приезжали перенимать опыт. Возникла потребность в рекрутинге под вторую роту, батальоны и дальнейшие подразделения НРК. Идея школы оформилась летом 2024-го, команда искала финансирование, занималась фандрейзингом, получила поддержку командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, после чего приступила к строительству. Учебный процесс стартовал весной 2025 года.

Виктор Павлов позывной "Старк", основатель Школы НРК, командир взвода НРК Третьей штурмовой бригады Третьего армейского корпуса Мы пришли к тому, что знания надо передавать дальше – и создали место, где будем учить и искать людей. Уже в конце 2024 приняли решение, а с января 2025 года начали строить школу – весной открыли и запустили обучение.



Виктор Павлов / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Для кого эта школа и зачем гражданским этот путь?

Школа открыта для военных и гражданских. Часть гражданских, почувствовав готовность, берет отношение на конкретную должность (оператор или инженер), проходит БЗВП и приходит в подразделение уже со специализацией. В то же время направление НРК менее узнаваемое, чем FPV, поэтому обучение гражданских – еще и миссия по популяризации.

Виктор Павлов позывной "Старк", основатель Школы НРК, командир взвода НРК Третьей штурмовой бригады Третьего армейского корпуса Чем быстрее это станет интересным для командования и общества, тем больше жизней это спасет. Мы сознательно форсируем процесс – популяризируем НРК, потому что они уже спасают жизни.

Интересно! Образовательное предложение состоит из базового пятидневного курса (больше для гражданских, но на него часто приходят и военные, у которых мало времени) и двухнедельного углубленного курса (только для военных).



Группы выходят смешанные, а спрос растет: есть и те, кто "закрывает" дополнительную компетенцию к БПЛА, готовясь к мобилизации с четкой специализацией.

Тренировочный блиндаж / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Кто-то приходит за знаниями и скиллами, кто-то – добавить еще одну галочку в сертификате,

– объясняет Павлов.

Командир добавляет, что никаких предубеждений или "возрастных ограничений" нет – приходят как парни, так и девушки. По неформальной статистике мужчин больше, а средний возраст слушателей – около 30. По мнению "Старка", внимание младших часто приковано к БПЛА/FPV направлениям, так что для НРК популяризация особенно важна.

Спрос среди военных и очередь на месяцы вперед

Для военных направление особенно привлекательно – их мотивация выше, а потребность острее. По словам Павлова, очередь на обучение выстроилась на семь месяцев вперед. Это объясняется тем, что подразделения стремительно получают "штатку", но люди не обучены, средства пилятся на складах, процессы и технические детали требуют отработки. "Мы за то, чтобы развивать экосистему", – резюмирует собеседник:

Есть лавина новых штаток: люди не обучены, средства стоят на складах – боятся подойти.

В гараже и на "полигоне" школы / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Павлов говорит, что аналогичных школ пока мало, но это меняется – и это хорошо. Есть государственные учебные центры для военных, много частных школ по беспилотным системам; логично, что со временем каждая будет иметь отдельное направление НРК. "Это естественное развитие", – добавляет он, приветствуя рост предложения.

"Недооценка – это потеря времени": о роли государства и первых контрактах

Командир откровенно говорит о последствиях запоздалого понимания важности НРК, ведь каждый месяц промедления – это человеческие жизни. В то же время он видит положительные сдвиги – государство в 2025 году начало контрактовать средства, подразделения получают обеспечение. Для сравнения, в 2024-м НРК в основном покупали за средства бригады и волонтеров.

Виктор Павлов позывной "Старк", основатель Школы НРК, командир взвода НРК Третьей штурмовой бригады Третьего армейского корпуса Недавняя позиция Главнокомандующего, что НРК – важно и необходимо, – хороший знак. Любая недооценка – это потеря времени, а в наших реалиях – потеря жизней.

Объясняя масштабирование, основатель школы предлагает простую арифметику: если Третья штурмовая закрывает 40 – 50% всего, что происходит по НРК, а в Украине условно 100 бригад, то сделано лишь несколько процентов от реальной потребности. Потенциал роста – огромный, а вместе с ним – потребность в средствах, людях и перестройке процессов.

Цель это достичь до 80% – вот вам потенциал; дальше – большая работа над людьми, средствами и процессами.

"Старк" не оперирует "идеальными 100%", подчеркивая, что потребности меняются и растут. Но прогнозирует высокий темп развития: за год – до 30% закрытия потребностей, за два – до 70% по крайней мере по логистике.

Инженерная компонента – частично; дальше – огневая;

Параллельно продолжается оптимизация у стейкхолдеров: у производителей – свои задачи, у военных – свои;

Задача школы – подсвечивать пробелы (штат мастерской, инструменты, должностные инструкции) и помогать выстраивать стандарты.

Очередь же сократят за счет расширения преподавательского состава – школу уже усилили новыми инструкторами и планируют увеличивать группы. Следующий приоритет – инженерная составляющая: готовить техников и мастеров для мастерских в каждом подразделении НРК. Для этого строят "гараж", инженерные классы, лектории, раздевалки – все, что нужно для практики: от натягивания гусениц до замены колес.

Материальная база критически важна, иначе научить трудно. В каждом подразделении должна быть своя мастерская и свои мастера – их тоже надо учить специализированно,

– подчеркивает собеседник.

Отдельный блок – обучение управленческого состава: от командиров звеньев до штабов. Они должны понимать, что такое НРК, где средство действенное, как интегрировать его в процессы и логистику. Иначе возникают типичные ситуации: "вот тебе дрон – поезжай", но связь не работает; или дрон сломался – "ремонтируй", а никто не научил.

"Без управленческого понимания все сводится к случайностям", – объясняет "Старк". По словам Виктора, экосистема НРК – это совокупность внешних и внутренних элементов:

производители, которые изготавливают нужное в нужном количестве; государство, которое контрактует и дает производителям прогнозируемый спрос;

военные подразделения со штатами и ресурсами для боя, а не для "поиска денег на Starlink";

управленцы разных ведомств, дробящие барьеры;

сеть больших и малых школ, подпитывающих систему кадрами.

Чтобы все работало как часы, нужны слаженность и предсказуемость. Производители должны понимать завтрашний спрос: сегодня сказали сто, завтра – десять тысяч,

– подытоживает собеседник.

Практика, максимально приближена к бою: роли, сценарии, симуляции

В школе есть классы с симуляторами НРК – здесь занимаются слушатели курса. Симулятор разработан Центром масштабирования технологических решений при Минобороны. Команда центра, по словам “Старка”, постоянно совершенствует симулятор.

"Старк" показывает работу симулятора / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Уставной порядок имитируют так, чтобы чувствовалась цена ошибки – от разведки до маневра. Мы выехали на поле, медленно суемся, и нам говорят: не езди по открытой – тебя уже засекли,

– объясняет собеседник, подытоживая один из учебных выездов.

В каждом экипаже роли разведены – кто-то ведет наземный дрон, кто-то управляет воздушным и сопровождает. Тренировка – не "игрушечная", а приближенная к реальности, то есть инструкторы останавливают опасные действия ("не суйся по открытой местности"), моделируют минирование, препятствия, ночные выходы, потери связи.

В общем курсы НРК уже прошли 900 человек, как гражданских, так и военных. Они будут формировать новую инженерную и операторскую "элиту" НРК – технологии, что сделает поле боя более безлюдным, а значит – сохранит жизнь.