Не может быть иллюзий, что россия откажется от попыток сорвать украинский экспорт, – Зеленский

Из-за блокирования россией украинских портов наше государство не может полноценно экспортировать свою продукцию. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-террористка не откажется от последующих попыток сорвать поставки.

Об этом глава государства рассказал во время своего вечернего обращения 1 августа, сообщает 24 канал. Он отметил, что сегодня началось выполнение Инициативы экспорта украинского зерна и другой агропродукции из портов на Черном море.

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Не должно быть иллюзий, что россия не попытается сорвать экспорт

Зеленский рассказал, что первое судно, перевозящее 26 тысяч тонн украинской кукурузы, вышло из порта Одессы.

"По состоянию на данный момент еще не время делать какие-либо выводы и прогнозировать дальнейшие события. Но порт заработал, экспортное движение началось, и это можно назвать первым положительным сигналом, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире", – отметил президент.

Он добавил, что сейчас все зависит от выполнения параметров безопасности Инициативы, а это ответственность партнеров – ООН и Турции.

У нас не может быть иллюзии, что россия просто удержится от попыток сорвать украинский экспорт. россия последовательно провоцировала голод в странах Африки и Азии, традиционно импортировавших значительные объемы украинского продовольствия,

– заявил глава государства.

По его словам, в условиях чрезвычайной жары, как в этом году в Европе, угроза ценового кризиса и определенного продовольственного дефицита также существует и для части европейских стран.

"Итак, посмотрим – как будут работать договоренности и действительно ли будет безопасность. Своей очереди отправления уже ждут 16 судов, и мы готовы внести надлежащий вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что для Украины это тоже имеет значительную пользу, и вопрос заключается не только в миллиардах долларов валютной выручки. Ведь в выращивании экспортных аграрных культур вовлечено около полумиллиона украинцев, а если добавить смежные отрасли, то это еще плюс миллион рабочих мест.

Зеленский подытожил, что именно поэтому и существует соответствующее государственное внимание к выполнению экспортной Инициативы, поскольку это действительно необходимо украинцам.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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