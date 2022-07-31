Корабли направятся по определенному безопасному коридору, предусмотренному подписанным накануне соглашением в Стамбуле. По прибытии в Турцию суда отправятся в Африку.

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В Турции ожидают первый корабль с украинским зерном

Все корабли будут отслеживать с помощью беспилотников и спутников. Сначала украинское зерно прибудет в Стамбул, а уже оттуда отправится в страны Африки, в частности в Сомали.

При этом в ООН отметили, что прибытие зерна в конечный пункт назначения ожидается только через полтора месяца. Весь контроль над проходом судов безопасным морским коридором будет осуществляться специально созданным в Стамбуле центром.

Кроме того, в СМИ отметили, что суда, которые выключат радары и не предоставят прозрачную информацию о грузе на борту, в территориальные воды страны допущены не будут.

По инициативе Анкары первые корабли с зерном отправятся в африканские страны, которым грозит голод. В этом контексте ожидается, что первое судно, которое выйдет из Одесского порта, прибудет в Сомали… В территориальные воды Турции оно должно зайти 3 августа,

– сообщает турецкое издание CNN Türk.

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