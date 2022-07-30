Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что накануне фактически было объявлено о том, что подходит к концу практический этап реализации открытия так называемого гуманитарного зернового коридора.

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Я надеюсь, что в ближайшие дни первый корабль уже выйдет в море и доставит украинское зерно на экспорт,

– поделился Братчук.

Спикер ОВА подчеркнул, что возобновление работы портов – это наполнение бюджета, а также работа на перспективу – увеличение оборонных сил. Кроме того, не может не радовать то, что люди наконец-то вернулись на свои рабочие места.

Он напомнил, что 29 июля в Одессу наведался президент Владимир Зеленский, посетивший раненых украинских защитников, а также находившийся в Одесском порту. Кроме того, вчера в Одессе встречались и послы стран G7, что, по мнению Братчука, было очень символично и поддержало украинцев. Он отметил, что это еще один показатель того, что мы ежедневно приближаемся к победе.

Братчук рассказал о важности возобновления работы Одесского порта: смотрите видео

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