Руководитель Мониторинговой группы по крымским санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко опубликовал карту "зернового коридора". Его согласовали в рамках соглашения по экспорту.

Кстати В ООН сообщили, когда выйдет в море первое судно с украинским зерном.

Схематическая карта "коридора"

На карте синей точкой обозначен остров Змеиный, а цифрой 1 – район осмотра судов, под цифрой 2 – район формирования/расформирования каравана.

Клименко заметил, что из порта "Черноморск" никто не выходил. Как только это произойдет, сообщат.



Как будут везти зерно / Карта Андрея Клименко



"Зерновой коридор" / Карта Андрея Клименко

Соглашение об экспорте зерна: что известно

Украина, Турция и ООН подписали соглашения по экспорту украинского зерна. Его должны вывезти по Черному морю. Украинские порты разблокируют, но не будут разминировать.

Также отдельное соглашение с ООН и Турцией подписала Россия. Правда, на следующий день оккупанты атаковали порт "Одесса". Они пытались попасть в зернохранилище.

После подписания соглашения отмечалось, что экспорт может начаться в ближайшие недели.

К слову, в Стамбуле 27 июля открыли Совместный координационный центр. Его создали в рамках договоренностей.

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