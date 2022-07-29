Безопасный вывоз зерна может накормить людей и принести деньги нашей экономике. Об этом 24 каналу сказал Николай Горбачев – президент Украинской зерновой ассоциации.

Украина готовится к запуску экспорта зерна, несмотря на российскую атаку по порту Одессы

По его словам, до войны более 50% всех валютных поступлений в государство шло благодаря агропродукции.

На сегодня, если пшеница стоит 350 долларов, то сто тысяч тонн – это 350 миллионов долларов,

– сказал Горбачев.

И добавил, если мы будем экспортировать прошлогодние остатки (а это 16 миллионов тонн), а в этом году соберем ожидаемые 70 миллионов урожая (40 из которых мы можем отдать на экспорт), то Украина может получить примерно 10 миллиардов долларов от экспорта аграрной продукции

Украина готовится к запуску экспорта зерна

23 июля россия нанесла циничные ракетные удары по порту Одессы. Тем не менее, Украина все равно готовится к началу экспорта зерна по соглашению, подписанному днем ранее в Стамбуле. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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