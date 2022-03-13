Не первоочередное дело: в Минобороны объяснили, почему подсчет погибших врагов затруднен

Статистика потерь врага в войне в течение многих дней не меняется. В Министерстве обороны объяснили, что подсчет обезвреженных захватчиков не является первоочередным делом.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, почему по официальным данным несколько дней не менялась цифра "более 12 тысяч" по отношению к убитым россиянам.

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Почему подсчет погибших врагов осложнен

Маляр успокоила украинцев и призвала не волноваться – "врага яростно уничтожают, так же яростно, как он разрушает наши города и села".

Но подсчет потерь личного состава врага – далеко не первоочередное дело на месте событий.

– объяснила заместитель министра.

Она добавила, что каждый день ситуация динамично меняется. Пока противника удалось остановить, поэтому нет столь интенсивного активного противостояния, как это было еще несколько дней назад.

Снижение интенсивности наступательного потенциала россиян свидетельствует о действительно больших потерях и потребности в доукомплектовании личного состава.

Маляр также отметила, что подсчет потерь врага во время активной фазы войны очень затруднен. "Установить точную цифру вражеских потерь очень непросто. Есть несколько используемых методик подсчета", – написала она.

Цифры поступают от разных источников, часто с опозданием на несколько суток. Всё зависит от ситуации на месте.

Напомним, в течение многих дней в Украине сообщалось, что Россия потеряла более 12 тысяч бойцов. И только 13 марта Владимир Зеленский заявил, что их уже около 13 тысяч.

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