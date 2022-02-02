Не потому, что "скоро война": почему указ Зеленского об армии необходим именно сейчас

Рассчитывать на себя, увеличивать армию и брать все от партнеров – так коротко можно описать выступление Владимира Зеленского перед депутатами. Они собрались 1 февраля, чтобы открыть 7 сессию парламента. Далее – на украинском.

Якщо коротка версія того, що відбувалося під куполом вас не влаштовує, то розповім вам детальніше. Не дарма ж я її дивилася.

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Про що говорив Зеленський у Раді

Розпочнімо з виступу президента, бо саме з цього стартував робочий день народних обранців. З промови ми дізналися про те, що строкова служба в Україні добігає свого логічного кінця, а разом з нею, сподіваюсь, і "дідівщина" та знущання над молодими солдатами.

При цьому сама армія має стати більшою завдяки тим, хто вступить до її лав за власним бажанням, а не примусово.

Також указ передбачає реальні кроки переходу України до повністю професійної армії. Зокрема, призовникам 2024 року планують надавати можливість проходити альтернативну службу шляхом інтенсивної військової підготовки.

Це, як ви розумієте, не якась далека перспектива, а вже майже наша реальність. Для того, щоб перехід відбувся максимально безболісно, президент дав Збройним силам 2 роки.



Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Усе це, як каже Зеленський, потрібно нам не тому, що "скоро війна", а для того, аби на нашій землі був мир і його захищали ті, хто люблять і вміють робити свою справу.

Чому такий крок необхідний саме зараз

Ну й поки хтось (не будемо тут тикати пальцями в Ірину Геращенко) заявляє, що це популізм, забуваючи про те, як Петро Порошенко у 2018 році робив те саме за тією ж трибуною, дехто ставить одне з улюблених моїх запитань – а чому саме зараз?

Можливо, тому, що зараз найкращий час для того, аби почати щось робити. А, може, тому, що тепер з'явилася надія на деескалацію напруги та мирне врегулювання ситуації.

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Те, що Росія вперше з 2019 року сіла за нормандській стіл переговорів про щось таки свідчить. Здається, вже й у Кремлі почали розуміти, що проти України вони ще можуть виступити, а от проти всього світу – навряд чи.

Міжнародні партнери – з Україною

Єдність міжнародні партнери приїхали продемонструвати у Києві. Зокрема, 1 лютого у столицю завітали прем'єр-міністри Великої Британії – Борис Джонсон, Польщі – Матеуш Моравецький і Нідерландів – Марк Рютте.

Був запланований і візит міністерки закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Однак вона захворіла на коронавірус. Як ви розумієте, такі поважні гості приїхали до нас не лише, щоб борщу поїсти.

Зокрема, Матеуш Моравецький прибув, аби особисто сказати, що попри все вірить у можливість відвернути вторгнення Росії від України, але якщо це таки станеться, то для українців "двері до Польщі будуть відчинені".

Ну й вже зовсім про всяк випадок Польща передасть Україні боєприпаси та безпілотники, щоб у разі чого ми мали чим трохи приземлити амбіції Володимира Путіна.

"Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео



Якщо говорити про Нідерданди, то вони теж провели засідання парламенту. Там і правляча "Народна партія", й опозиційна "Партія праці" виступили за те, щоб надати українцям оборонне озброєння.

США не залишаються осторонь

Ще кілька слів про допомогу, яка регулярно надходить нам від США. Коли я кажу регулярно, то у цьому не перебільшую.

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Якщо порахувати загалом, то 6 авіарейсів доставили в Україну приблизно 500 тонн оборонної амуніції від США. Й це ще не кінець, а початок нашої подальшої міцної дружби та співпраці.

Про те, що принесе Україні, Польщі та Великій Британії майбутнє об'єднання – дивіться у повному випуску програми "Такі справи".