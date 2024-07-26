С Фарион я ничего не делал, – подозреваемый в убийстве дал первый комментарий СМИ
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко впервые дал комментарий СМИ. Он заявил, что не считает себя виновным, а также отказался говорить о своем отношении к России как государству.
Зинченко дал комментарий журналистам "РБК-Украина". Видео с его заявлениями журналисты опубликовали в сети.
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Что заявил Зинченко в комментарии СМИ
Зинченко подтвердил, что действительно проходил курсы оператора БПЛА. Да, да. Я дипломированный оператор БПЛА. Учился в академии "Дронариум". Вот проходил курсы. Это правда, Впрочем, он не стал объяснять с какой целью проходил курсы. На вопрос, хотел ли он присоединиться к ВСУ, Зинченко ответил, что имел разные мнения по этому поводу. Отвечать прямо на вопрос о своем отношении к России Зинченко также отказался. Он заявил, что интересовался историей этой страны в целом, однако подчеркнул, что к современному российскому режиму – к Путину, ФБР и других прокремлевских структур – относится абсолютно негативно. Ничего совместно с ним иметь не хочу, не имел никогда, не собираюсь. Отношение максимально негативное. Это все, Зинченко отказался комментировать свое отношение к неонацистским движениям. Он аргументировал это тем, что его позицию могут исказить. Мое субъективное мнение может не совпадать с объективным, поэтому я не готов публично говорить свое мнение по поводу каких-то политических тем, Говоря о Львове, подозреваемый в убийстве Фарион назвал его "интересным городом". Зинченко сравнил его с родным Днепром и отметил, что во Львове нет ощущения "совка", а также заявил, что западный город имеет другую инфраструктуру. Зинченко рассказал, что жилье во Львове бронировал на собственное имя и на свой номер телефона, а не на мамин, как ранее сообщали в сети. Вопрос о цели поездки во Львов подозреваемый Вячеслав Зинченко назвал "нудятиной" и отказался сказать о своем отношении к языковеду Ирине Фарион. Подозреваемый отказывался отвечать на большинство вопросов и требовал "интересных вопросов", поэтому журналисты поинтересовались, какую литературу любит Зинченко. Из психологии люблю. Вот очень нравится психогенетика особенно. Ну, там, версии о поведении человека. Из последнего, что я читал, это Роберт Лорн, Вячеслав Зинченко в комментарии СМИ заявил, что "ничего не делал" с Ириной Фарион. Подозреваемый подчеркнул, что никого не убивал, и своей вины не признает. Я ничего не делал. Ни с Ириной Фарион – ничего я не делал. Это не я все,
– заявил подозреваемый.
– заявил подозреваемый в убийстве Фарион.
– заявил Зинченко.
– рассказал Зинченко.
– заявил подозреваемый.
Зинченко подтвердил, что действительно проходил курсы оператора БПЛА.
Да, да. Я дипломированный оператор БПЛА. Учился в академии "Дронариум". Вот проходил курсы. Это правда,
Впрочем, он не стал объяснять с какой целью проходил курсы. На вопрос, хотел ли он присоединиться к ВСУ, Зинченко ответил, что имел разные мнения по этому поводу.
Отвечать прямо на вопрос о своем отношении к России Зинченко также отказался. Он заявил, что интересовался историей этой страны в целом, однако подчеркнул, что к современному российскому режиму – к Путину, ФБР и других прокремлевских структур – относится абсолютно негативно.
Ничего совместно с ним иметь не хочу, не имел никогда, не собираюсь. Отношение максимально негативное. Это все,
Зинченко отказался комментировать свое отношение к неонацистским движениям. Он аргументировал это тем, что его позицию могут исказить.
Мое субъективное мнение может не совпадать с объективным, поэтому я не готов публично говорить свое мнение по поводу каких-то политических тем,
Говоря о Львове, подозреваемый в убийстве Фарион назвал его "интересным городом". Зинченко сравнил его с родным Днепром и отметил, что во Львове нет ощущения "совка", а также заявил, что западный город имеет другую инфраструктуру.
Зинченко рассказал, что жилье во Львове бронировал на собственное имя и на свой номер телефона, а не на мамин, как ранее сообщали в сети.
Вопрос о цели поездки во Львов подозреваемый Вячеслав Зинченко назвал "нудятиной" и отказался сказать о своем отношении к языковеду Ирине Фарион.
Подозреваемый отказывался отвечать на большинство вопросов и требовал "интересных вопросов", поэтому журналисты поинтересовались, какую литературу любит Зинченко.
Из психологии люблю. Вот очень нравится психогенетика особенно. Ну, там, версии о поведении человека. Из последнего, что я читал, это Роберт Лорн,
Вячеслав Зинченко в комментарии СМИ заявил, что "ничего не делал" с Ириной Фарион. Подозреваемый подчеркнул, что никого не убивал, и своей вины не признает.
Я ничего не делал. Ни с Ириной Фарион – ничего я не делал. Это не я все,