С Фарион я ничего не делал, – подозреваемый в убийстве дал первый комментарий СМИ

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко впервые дал комментарий СМИ. Он заявил, что не считает себя виновным, а также отказался говорить о своем отношении к России как государству.

Зинченко дал комментарий журналистам "РБК-Украина". Видео с его заявлениями журналисты опубликовали в сети.

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