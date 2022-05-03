Не вернулся бы живым, если бы знали, кто я: автор фразы о "русском корабле" о российском плену

Одним из лозунгов украинцев в войне, которую Россия начала против Украины, стала фраза "русский военный корабль, иди на х*й". Ее автор – пограничник Роман Грибов с острова Змеиный, который после этого был в плену.

Эту фразу Роман Грибов произнес в первый день полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Тогда российские военные корабли подошли к острову Змеиный, где находились 13 пограничников, среди которых и Роман Грибов. Оккупанты требовали от украинцев сдаться. На что получили уже легендарный ответ. После этого на Змеиный начался ракетно-артиллерийский удар. Из-за преобладающего количества силы, в 22:05 24 февраля россияне захватили украинских военных в плен.

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Сам Роман Грибов не припоминает, в какой именно момент он ее произнес. По его словам, в это время было много суеты, ведь "никто не ожидал, что это будет настолько жестоко".

Однако тогда оккупанты не знали, кто автор этой фразы. Роман Грибов считает, что это спасло ему жизнь. Ведь вряд ли бы он тогда вернулся домой живым.

Они не знали, кто это сказал. И это хорошо, потому что, думаю, со мной бы плохо обращались в таком случае. Домой я бы не вернулся,

– рассказал Роман Грибов.

Хотя у оккупантов и так было не слишком хорошее отношение к военнопленным украинцам. Их трижды переводили с одного места в другое. По словам Романа Грибова, захватчики прибегали как к психологической, так и физической пытке.

"Началось с Крыма. Дальше были палаточные лагеря, СИЗО. С нами обращались хуже, чем с собаками. Переодевали в "робу" зэков, давили морально. Относились ко всем одинаково, им было безразлично, кто перед ними – военный, женщина, священник" , – рассказал пограничник.

Кроме того, их убеждали, что россияне уже захватили Киев, поэтому им некуда возвращаться.

Только через месяц после захвата Романа Грибова и других пограничников обменяли. Случилось это 24 марта. Хотя об обмене они не знали до последнего. И некоторые считали, что их везут на расстрел. Руки ведь им связали, на шею накинули петли, а их самих забросили в автомобиль, сверху бросив еще и вещи.

О своей славе Роман Грибов пока находился в плену, и не догадывался.

"От человека, который занимался обменом, я услышал: "Вы знаете, что вы автор легендарной фразы?". Сначала не понял, о чем это. Уже когда подъезжал ближе к дому, понял. Честно говоря, как-то неловко было. Я простой человек, а здесь так много внимания. Эта фраза поднимает народу настроение, поэтому мама поняла и поддержала. Конечно, это не очень хорошо, ведь там есть ненормативная лексика, но я взрослый и поэтому можно так выражаться", – рассказал Роман Грибов.

Захват пограничников на острове Змеиный и фраза о "русском корабле"

Фраза Романа Грибова была адресована российским военным кораблям, пытавшимся захватить остров Змеиный. Среди них был и крейсер "Москва".

Именно этот крейсер затопили украинцы ударами ракет "Нептун". Они попали в корабль 13 апреля. А 14 апреля он затонул. Сколько при этом погибло российских оккупантов – до сих пор окончательно неизвестно. Россия скрывает свои потери, убеждая, что "их нет".

Да и вообще с морским транспортом у россиян, связанных с островом Змеиный, возникают проблемы. 2 мая у острова были уничтожены два катера типа "Раптор". Сделали это с помощью беспилотников.

Украинцы нанесли удар и по самому остров , уничтожив вооружение оккупантов, которое там было установлено. Среди них зенитные ракетные комплексы. А также отправив на тот свет немалое количество оккупантов.

Что касается фразы "русский военный корабель, иди на х*й", то она уже стала крылатой в этой войне. И ей даже посвятили марку, которую сразу раскупили.