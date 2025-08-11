На Добропольском и Покровском направлениях россияне пытаются просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций. Однако речь идет не о взятии территории под контроль.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Днепр".

Читайте также Россияне прорвались в Кучеревой Яр и Золотой Колодец: обновление карты DeepState

Что происходит на Добропольском и Покровском направлениях?

Российские войска, постоянно меняя тактику и способы ведения боевых действий, пытаются использовать численное преимущество.

Несмотря на значительные потери личного состава противник продвигается небольшими группами и пытается обойти первую линию украинской обороны.

Инфильтрация таких групп, хоть и влечет за собой необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории",

– отметили в ОСУО "Днепр".

По словам военных, непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализе ситуации в районе Покровско-Мирноградской агломерации и публичных обсуждениях.

В ОСУВ "Днепр" подчеркнули, что ситуация остается сложной, и бои на Добропольском и Покровском направлениях – наиболее интенсивные по сравнению с другими участками линии боевого столкновения.

Впрочем, украинские войска прилагают максимальные усилия, чтобы даже те группы россиян, чтобы даже те группы россиян, которые сумели инфильтрироваться через первую линию, уничтожались в кратчайшие сроки. Что и происходит,

– подытожили украинские защитники.

Граждан также призвали не распространять информацию из непроверенных и недостаточно информированных источников.

Напомним, 11 августа в DeepState заявили, что сейчас вблизи Доброполья в Донецкой области складывается достаточно хаотическая ситуация. По словам аналитиков, враг нашел пробелы в обороне, которыми будет пользоваться, чтобы двигаться дальше.

О ситуации в Донецкой области также высказался бывший начальник штаба 12 бригады НГУ "Азов" Богдан Кротевич. Он отметил, что сейчас Покровск и Мирноград находятся почти в окружении, а Константиновка – в полуокружении. К тому же противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки.