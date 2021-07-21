Взрыв петарды оторвал 7-летнему мальчику все пальцы на руке недалеко от Львова

В зимней воде, недалеко от Львова, 20 июля у 7-летнего мальчика в руках взорвалась петарда. Вследствие этого у ребенка повредились все пальцы – 3 из них оторвались полностью, а 2 – частично.

Пострадавшего госпитализировали. Ему уже сделали операцию.

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Мальчику оторвало почти все пальцы на руке

В ожоговый центр 8 городской больницы 20 июля попал 7-летний мальчик из Зимней воды. Ему неизвестным предметом оторвало почти все пальцы на левой руке. Заведующий Центра термической травмы и пластической хирургии медучреждения Василий Савчин рассказал, что ребенок оказался в больнице примерно в 23:00.

У него тяжелая травма руки – оторвало 1, 2, 3, частично 4 и 5 пальцы на левой руке. Сама рука тоже разбита, есть тяжелая травма кости. По словам матери, после взрыва пальцы сына оказались аж на потолке,

– рассказал медик.

Пациенту сразу же сделали операцию. Она продолжалась почти до 3 часа.

"Теперь надо ждать, чтобы отмежевалась живая кожа от неживой. Парню придется делать еще несколько операций, чтобы нарастить кожу и сохранить руку. Потом будем думать о дальнейших действиях и лечении", – добавил Савчин.

У мальчика в руках взорвалась петарда

В полиции подтвердили информацию об этом печальном инциденте. Сейчас правоохранители устанавливают, что именно стало причиной взрыва, в результате которого пострадал 7-летний парень.

Однако по информации ZAXID.NET, в руках у мальчика взорвалась петарда. Он нашел ее в родительской спальне. Ребенок играл ею вместе со своим 4-летним братом. К счастью, младший мальчик в результате взрыва не пострадал.

Когда мама пострадавшего услышала взрыв, то сразу забежала в комнату. Там она увидела, что рука сына была полностью окровавлена. Женщина немедленно вызвала скорую, и парня сразу отвезли в больницу.

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