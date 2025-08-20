Венгрия возобновила поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба". До этого Будапешт обвинял Киев в обстреле магистрали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex и главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

Что известно о возобновлении поставок нефти по "Дружбе" в Венгрию?

Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что российская нефть снова поступает в страну через нефтепровод "Дружба". Представители фирмы добавили, что хотя транспортировка действительно временно прекратилось, никаких перебоев в производстве топлива во время временной остановки не было.

Впоследствии возобновление перекачки российской нефти "Дружбой" подтвердил и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он заявил, что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрое восстановление повреждений, которые были нанесены атакой.

Ожидаем, что Украина не совершит очередной атаки на нефтепровод, который имеет критическое значение для энергоснабжения нашей страны. Эта война – не наша война, мы должны быть вне ее!

– написал Сийярто.

Обратите внимание! Магистральная сеть нефтепроводов "Дружба" транспортирует нефть на 9 тысяч километров. Ежегодно по сети перекачивается 60 миллионов тонн сырья.

Почему поставки нефти через "Дружбу" приостанавливались?