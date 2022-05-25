Неизвестный открыл огонь в школе в Техасе: погибли 14 детей, есть раненые
Источник:American Broadcasting Company
18-летний парень открыл стрельбу в начальной школе города Увалди в американском штате Техас. Власти подтвердили информацию о 15 погибших.
Из них 14 – дети. Об этом сообщает американское издание, ссылаясь на слова губернатора города Грега Эбботта.
В Германии неизвестный устроил стрельбу в гимназии: по меньшей мере 1 человек пострадал
В Техасе открыли стрельбу в школе: есть погибшие и раненые дети
По словам губернатора Грега Эббота, четырнадцать учащихся и учитель погибли после стрельбы в начальной школе Робба в Увальде, штат Техас,
– говорится в сообщении.
Власти также объяснили, что стрелял 18-летний Сальвадор Рамос. Кроме чужих людей он ранил свою бабушку. Глава города Эббот объяснил: "Он (говорится о стрелке – 24 канал) ужасно убил 14 студентов и учителя".
Стрелка ликвидировали, ранены в больнице
Предварительно глава города сообщил, что стрелка была ликвидирована. В больницах находятся 15 раненых детей, пострадал также 45-летний мужчина. В критическом состоянии находятся 66-летняя бабушка и 10-летняя девочка.
Начальник полиции школьного округа Увальд Пит Арредондо на брифинге объяснил, что в школе учатся дети 2-4 класса.
"Сейчас следствие сообщает нам, что подозреваемый действовал один во время этого гнусного преступления", – рассказал Пит Арредондо.
Предварительно ни СМИ, ни полиция не распространяла дополнительных деталей трагедии.
Последние трагические стрельбы в мире
- 19 мая неизвестный устроил стрельбу в гимназии в немецком городе Бремерхафене. Не менее 1 человек погиб. Предварительно – еще один человек пострадал. Известно, что тяжелые ранения получил работник гимназии. Полиция арестовала стрелку. Предварительно известно, что он действовал в одиночку.
- 15 мая 18-летний парень в Штатах устроил стрельбу . Огонь открыл в супермаркете Tops Friendly Markets в Баффало. Он убил 10 человек, а еще трое получили ранения. Правоохранители его задержали. Известно, что нападавший купил оружие легально, а трагедию транслировал в прямом эфире.
- 12 апреля на станции метро в Нью-Йорке неизвестный в противогазе и строительном жилете открыл огонь по людям . Из-за этого по меньшей мере 13 человек пострадали. Тогда полиция искала нападавшего. Из-за трагедии частично прекратило движение метро.
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