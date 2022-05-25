Невідомий відкрив вогонь у школі в Техасі: загинуло 14 дітей, є поранені

25 травня 2022 , 01:00

Джерело:

American Broadcasting Company

18-річний хлопець відкрив стрілянину в початковій школі міста Увалді, що в американському штаті Техас. Влада підтвердила інформацію про 15 загиблих людей.

З них 14 – діти. Про це повідомляє американське видання, посилаючись на слова губернатора міста Грега Ебботта.

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У Техасі відкрили стрілянину в школі: є загиблі та поранені діти

За словами губернатора Грега Еббота, чотирнадцять учнів і вчитель загинули після стрілянини в початковій школі Робба в Увальде, штат Техас,
– мовиться у повідомленні.  

Влада також пояснила, що стріляв – 18-річний Сальвадор Рамос. Окрім чужих людей, він поранив свою бабусю. Очільник міста Еббот пояснив: "Він (мовиться про стрілка – 24 канал) жахливо і незрозуміло вбив 14 студентів та вчителя". 

Стрілка ліквідували. поранені у лікарні

Попередньо очільник міста повідомив, що стрілка також ліквідували. Натомість у лікарнях перебувають 15 дітей, а також поранення отримав 45-річний чоловік. У важкому стані перебуває 66-річна бабуся хлопця та 10-річна дівчинка. 

Начальник поліції шкільного округу Увальд Піт Арредондо на брифінгу пояснив, що у школі навчаються діти 2 – 4 класу.

"Наразі слідство повідомляє нам, що підозрюваний діяв один під час цього мерзенного злочину", – розповів Піт Арредондо.

Попередньо, ані ЗМІ, ані люди не називають ймовірних причин злочину юнака. 

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Автор: Діана Квасневська