Невідомий відкрив вогонь у школі в Техасі: загинуло 14 дітей, є поранені

18-річний хлопець відкрив стрілянину в початковій школі міста Увалді, що в американському штаті Техас. Влада підтвердила інформацію про 15 загиблих людей.

З них 14 – діти. Про це повідомляє американське видання, посилаючись на слова губернатора міста Грега Ебботта.

Зауважте У Німеччині невідомий влаштував стрілянину в гімназії: щонайменше 1 людина постраждала

У Техасі відкрили стрілянину в школі: є загиблі та поранені діти

За словами губернатора Грега Еббота, чотирнадцять учнів і вчитель загинули після стрілянини в початковій школі Робба в Увальде, штат Техас,

– мовиться у повідомленні.

Влада також пояснила, що стріляв – 18-річний Сальвадор Рамос. Окрім чужих людей, він поранив свою бабусю. Очільник міста Еббот пояснив: "Він (мовиться про стрілка – 24 канал) жахливо і незрозуміло вбив 14 студентів та вчителя".

Стрілка ліквідували. поранені у лікарні

Попередньо очільник міста повідомив, що стрілка також ліквідували. Натомість у лікарнях перебувають 15 дітей, а також поранення отримав 45-річний чоловік. У важкому стані перебуває 66-річна бабуся хлопця та 10-річна дівчинка.

Начальник поліції шкільного округу Увальд Піт Арредондо на брифінгу пояснив, що у школі навчаються діти 2 – 4 класу.

"Наразі слідство повідомляє нам, що підозрюваний діяв один під час цього мерзенного злочину", – розповів Піт Арредондо.

Попередньо, ані ЗМІ, ані люди не називають ймовірних причин злочину юнака.

Останні трагічні стрілянини у світі

19 травня невідомий влаштував стрілянину в гімназії у німецькому місті Бремерхафен. Щонайменше 1 людина загинула. Попередньо – ще 1 людина постраждала. Відомо, що важкі поранення отримав працівник гімназії. Поліція арештувала стрілка, попередньо відомо, що він діяв самотужки.

15 травня 18-річний хлопець в Штатах влаштував стрілянину. Вогонь відкрив у супермаркеті Tops Friendly Markets у Баффало. Він вбив 10 людей, а ще троє – отримали поранення. Правоохоронці його затримали. Відомо, що нападник купив зброю легально, а трагедію транслював у прямому ефірі.

12 квітня на станції метро у Нью-Йорку невідомий у протигазі та будівельному жилеті відкрив вогонь по людях. Через це щонайменше 13 людей постраждали. Тоді поліція шукала нападника. Через трагедію частково припинила рух метро.

Дивіться також – "його могли "травити" та насміхатись": що могло спровокувати стрілка: відео