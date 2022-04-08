Некоторые тела уже даже начали есть собаки, – Федорук об увиденном в первые дни в Буче

После того как оккупанты вышли из Бучи, весь мир ужаснулся количеством их жертв. На улицах лежали тела замученных мирных жителей. Некоторых из них даже начали есть собаки.

По состоянию на 7 апреля известно о 163 мирных жителях, убитых захватчиками. Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук, сообщает 24 канал.

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Тела убитых оккупантами людей ели собаки

Федорук рассказал, что 1 апреля он прошел к железнодорожному переезду, чтобы посмотреть на последствия оккупации – разбитые дома, сожженные машины гражданских и т.д.

Мы дошли до перекрестка улиц Вокзальная – Яблонская и увидели 21 тело убитых, замученных, со связанными руками расстрелянных гражданских. И видно уже не одни сутки там находились, потому что некоторых даже собаки начали есть,

– отметил мэр.

Он добавил, что через день выяснилось, что в детском лагере "Лучевидный" в микрорайоне Мельники был условный штаб врагов. Там в подвале обнаружили тела еще 5 жертв со связанными руками.

"На улицах было большое количество расстрелянных. И не от осколков, не от минометов, а именно пулевые (ранения – 24 канал), то есть из автоматов их расстреливали", – отметил Федорук.

Сейчас местным властям известно о 163 людях, которых цинично убили российские захватчики. Данные всех жертв противника уже известны.

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