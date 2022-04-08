Деякі тіла вже навіть почали собаки їсти, – Федорук про побачене у перші дні в Бучі

Після того, як окупанти вийшли з Бучі, увесь світ жахнувся кількістю їхніх жертв. На вулицях лежали тіла закатованих мирних жителів. Деякі з них вже навіть почали їсти собаки.

Станом на 7 квітня відомо про 163 мирних жителів, яких вбили загарбники. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів мер Бучі Анатолій Федорук, повідомляє 24 канал.

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Тіла вбитих окупантами людей їли собаки

Федорук розповів, що 1 квітня він пройшовся до залізничного переїзду, щоб подивитися на наслідки окупації, – розбиті будинки, спалені автівки цивільних тощо.

Ми дійшли до перехрестя вулиць Вокзальна – Яблунська і побачили 21 тіло вбитих, закатованих, зі зв'язаними руками цивільних громадян, які були розстріляні. І видно вже не одну добу там перебували, бо деяких вже навіть собаки почали їсти,

– зазначив мер.

Він додав, що через день з'ясувалося, що в дитячому таборі "Променистий" в мікрорайоні Мельники був умовний штаб ворогів. Там у підвалі знайшли тіла ще 5 жертв зі зв'язаними руками.

"На вулицях була велика кількість розстріляних. І не від осколків, не від мінометів, а саме кульові (поранення – 24 канал), тобто з автоматів їх розстрілювали", – зазначив Федорук.

Наразі місцевій владі відомо про 163 людей, яких цинічно вбили російські загарбники. Дані усіх жертв ворогів вже відомі.

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