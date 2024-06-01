В Германии мужчина пытался убить политика в прямом эфире: жуткое видео

В немецком городе Мангейм произошел жуткий инцидент с местным политиком. На мужчину совершили покушение прямо во время прямого эфира.

В конце концов самого нападающего задержала немецкая полиция. Само видео с нападением на политика сейчас активно распространяют в соцсетях.

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На немецкого политика совершили покушение во время прямого эфира

Журналисты CBS рассказали, что Михаэль Штюрценбергер подвергся нападению мужчины с ножом на центральной рыночной площади Мангейма примерно в 11:45 по местному времени. Штюрценбергер участвовал в митинге, организованном Гражданским движением Pax Europa, который называет себя "антиисламистским".

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как мужчина нападает с ножом на нескольких человек. Это произошло во время прямого эфира с самого митинга.

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Городская полиция подтвердила инцидент и сообщила, что три человека, в том числе один полицейский, получили ранения. Но дальнейшей опасности для населения нет, поскольку нападавшего задержали.

Один человек напал на нескольких человек с ножом и ранил их. Затем против нападавшего было применено огнестрельное оружие. В результате нападавший также получил ранения,

– говорится в заявлении полиции Мангейма.

Полиция не предоставила никакой информации о тяжести ранений или личности причастных. Штефани Кизина, коллега Штюрценбергера, рассказала местному репортеру немецкой газеты Bild, что ему "немедленно сделали операцию" после ножевого ранения в лицо и ногу. Кроме того, его ранения не угрожают жизни.

На место происшествия также были направлены спасательные и экстренные службы, включая вертолет медиков. Стоит отметить, что Михаэль Штюрценбергерг является немецким ультраправым политическим активистом и критиком ислама.

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