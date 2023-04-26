Россия незаконно усыновляет украинских детей, но вернуть их будет сложно, – детский Омбудсмен

Только по официальным данным Россия разоблачила около 20 тысяч детей – их силой вывезли с оккупированных территорий, многим из них уже нашли новые семьи. Конечно, эти усыновления незаконны, однако вернуть этих детей домой – будет сложно.

Советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказала, как российские захватчики, в нарушение норм международного права, депортируют украинских детей, незаконно передают их на усыновление.

Полный текст интервью Россия ворует и психологически насилует наших детей, – интервью с уполномоченным президента Герасимчук

Она объяснила, что россияне отлично понимают, что это незаконная процедура усыновления. Ведь у многих детей есть родные и близкие, у многих и родители живы, но находятся на временно оккупированных территориях, не могут дать известие о себе.

Кроме того, есть родители, которые, возможно, находятся в плену, а детей отправляют в приемные семьи, незаконные усыновители, пытаясь стереть их идентичную принадлежность.

Достаточно сложно будет вернуть этих детей. Особенно когда мы говорим о маленьких, которые не помнят, откуда они и что. Однако я думаю, что Украина найдет и вернет каждого ребенка,

– подчеркнула Дарья Герасимчук.

Уполномоченная также убеждена, что каждый приложивший свою руку к этому преступлению понесет наказание.



Сколько украинских детей ранила, убила или депортировала Россия / Инфографика 24 Канала

Случаи усыновления украинских детей

4 апреля 2023-го уполномоченная Путина по правам ребенка Мария Львова-Белова публично признала, что "усыновила" мальчика из Мариуполя. Соответствующее заявление было распространено пропагандистскими СМИ. На обнародованном видео Львова-Белова цинично называет мальчика "своим ребёнком".

К слову, Гаагский трибунал выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной российского президента по делам ребенка Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей с оккупированных территорий.