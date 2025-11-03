Противодействие от прорыва авто: на Закарпатье пограничники устанавливают бетонные блоки на КПП

На пограничных пунктах пропуска усиливают заграждение, чтобы не было возможности нарушать правила пересечения админграницы. Дополнительные меры безопасности вводятся и на автодорогах, ведущих к границе.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Смотрите также Какие документы туристов проверяют пограничники в горах: разъяснение ГПСУ

Зачем на пограничных пунктах на Закарпатье ставят бетонные блоки?

Недавно в Закарпатской области появились бетонные блоки-заградители. Их установили, чтобы минимизировать риск прорыва транспортных средств через государственную границу. Ведь некоторые люди, пытаясь выехать, прорываются сквозь шлагбаумы и повреждают их. Такая система является ненадежной.

Попытки прорваться через границу не единичны, довольно часто отдельные граждане уже находясь в пунктах пропуска или еще на подъезде к ним, пытаются прорваться через границу, в том числе повредив шлагбаумы, и Государственная пограничная служба с теми органами, которые отвечают за обустройство пунктов пропуска, постоянно проводят работу для того, чтобы исключать такие действия,

– пояснил Андрей Демченко.

Так пограничники вместе со Службой развития и восстановления инфраструктуры Закарпатской областной военной администрации защищают автодороги, ведущие к пунктам пропуска.

Бетонные блоки устанавливаются на определенных местах и заставляют транспортные средства снижать скорость. Также для защиты от прорыва автомобилей через линию контроля устанавливают дополнительные конструкции. Это позволит предотвратить повреждения шлагбаумов или других элементов инфраструктуры.

Пограничники усиливают контроль за соблюдением правил пересечения админграниц