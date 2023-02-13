Появились NFT-коты ВСУ, которые помогут приблизить Победу: детали интересного проекта

В борьбе с захватчиками объединился весь украинский народ. Кто-то с оружием в руках мужественно выбивает врага из Украины, а кто-то всеми силами помогает защитникам. Вскоре благодаря помощи ускорить Победу можно будет получить уникального NFT кота-героя.

Для этого проект UACatsDivision в сотрудничестве с United24 и Incrypted создал первую национальную коллекцию NFT с изображением кошек Вооруженных Сил Украины.

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Котик за сбор на беспилотники

Создатели проекта намерены собрать 40 миллионов гривен на беспилотники ВМС Украины, а именно на закупку 4 боевых единиц для первого в мире флота морских беспилотников, которые будут защищать акваторию украинских морей и мирных городов от российских крылатых ракет. Также этот флот поможет разблокировать коридор для гражданских судов, транспортирующих зерно по всему миру.

При этом, как отметили в проекте, все собранные средства будут направлены на Вооруженные силы Украины.

Все полученные средства будут постоянно зарегистрированы в блокчейне и доступны для широкой публики,

– подчеркнули в UACatsDivision.

Все желающие могут приобщиться к этой важной цели 22 февраля с 15:00 по Киеву на сайте проекта. И за это сознательные граждане не только сделают доброе дело, но и получат NFT-котика из коллекции 10 тысяч уникальных боевых кошек из разных родов войск в блокчейне Ethereum.



Как будут выглядеть котики-воины / UACatsDivision

10 тысяч котиков и эксклюзивный клуб

На сайте проекта можно выбрать кота-героя из самых разных войск. Среди пушистиков будут кот ТД, морской кот, кот-пилот, кот-полицейский и другие – представители всех героев, сегодня защищающих нашу свободу.

При этом каждое изображение уникально и генерируется с более чем 100 разными вариантами эмоций, одежды, оружия и т.д.

Кроме того, те, кто захочет присоединиться к проекту, получат доступ к эксклюзивному клубу и закрытым каналам и форуму.

Вы получаете уникальный доступ к эксклюзивному клубу, и первое, что мы сделаем вместе, это подберем имена для каждого военно-морского дрона,

– отметили в UACatsDivision.

Кроме того, владельцы коллекции цифрового искусства смогут не только коллекционировать изображения, но использовать NFT-котика как аватар в социальных сетях или мессенджерах. Также котика можно подарить, например, на День Победы, или продать позже на любом рынке, поддерживающем NFT Ethereum. К тому же это произведение искусства впоследствии может стоить гораздо больше, чем его первоначальная цена.