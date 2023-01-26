Ведущая 24 Канала обратилась к зрителям с просьбой о помощи раненому офицеру, которого он знает лично.

23 января 2023 в 08:30 утра, во время выполнения боевого задания офицер ВСУ Забережный Степан получил тяжелое ранение. Пуля 5,45 мм зашла в плечо левой руки, прошел сквозь левое легкое, задела позвоночник, спинной мозг и застряла в правом легком. Пулю врачи достали.

Для того чтобы Степан встал на ноги, ему придется пройти долгий путь реабилитации и восстановления, а также лечение за границей. Это будет стоить огромных денег.

Фото из инстаграмм-страницы жены

Никто пока не знает конкретной суммы, но состояние бойца тяжелое. Друзья и собратья открыли сбор на лечение и реабилитацию Степану.

Все, кто его знают лично, восхищаются мужеством и смелостью бойца. Он – отважный воин, порядочный, искренний и добрый человек.

Это самый крутой офицер,

– рассказывают его боевые собратья.

Все собранные средства будут направлены на лечение и реабилитацию Забережному Степану.

Реквизиты

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Искренне благодарим каждого за неравнодушие!