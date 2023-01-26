Ведуча 24 Каналу звернулася до глядачів з проханням про допомогу пораненому офіцеру, якого знає особисто.

23 січня 2023 року о 08:30 ранку, під час виконання бойового завдання офіцер ЗСУ Забережний Степан отримав важке поранення. Куля 5,45 мм зайшла в плече лівої руки, пройшла крізь ліву легеню, зачепила хребет, спинний мозок та застрягла у правій легені. Кулю лікарі дістали.

Для того, щоб Степан став на ноги, йому доведеться пройти довгий шлях реабілітації та відновлення, а також лікування за кордоном. Це буде коштувати величезних грошей.

Фото з інстаграм-сторінки дружини

Ніхто не знає наразі конкретної суми, але стан бійця важкий. Друзі і побратими відкрили збір на лікування та реабілітацію Степану.

Всі, хто його знають особисто, захоплюються мужністю та сміливістю бійця. Він – відважний воїн, порядна, щира та добра людина.

Це найкрутіший офіцер,

– розповідають його бойові побратими.

Усі зібрані кошти будуть направлені на лікування та реабілітацію Забережному Степану.

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