З'явилися NFT-коти ЗСУ, які допоможуть наблизити Перемогу: деталі цікавого проєкту

У боротьбі проти загарбників об'єднався увесь український народ. Хтось зі зброєю у руках мужньо вибиває ворога з України, а хтось усіма силами допомагає захисникам. Невдовзі ж завдяки допомозі пришвидшити перемогу можна буде отримати унікального NFT кота-героя.

Для цього проєкт UACatsDivision у співпраці з United24 та Incrypted створив першу національну колекцію NFT із зображенням котів Збройних сил України.

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Котик за збір на безпілотники

Творці проєкту мають на меті зібрати 40 мільйонів гривень на безпілотники ВМС України, а саме на закупівлю 4 бойових одиниць для першого у світі флоту морських безпілотників, які захищатимуть акваторію українських морів і мирних міст від російських крилатих ракет. Також цей флот допоможе розблокувати коридор для цивільних суден, що транспортують зерно по всьому світу.

При цьому, як зазначили у проєкті, абсолютно усі зібрані кошти будуть спрямовані на Збройні сили України.

Усі отримані кошти будуть постійно зареєстровані в блокчейні та доступні для широкого загалу,

– підкреслили в UACatsDivision.

Тож усі охочі можуть долучитися до цієї важливої мети 22 лютого з 15:00 за Києвом на сайті проєкту. І за це свідомі громадяни не лише зроблять добру справу, а й отримають NFT-котика з колекції 10 тисяч унікальних бойових котів із різних родів військ у блокчейні Ethereum.



Як виглядатимуть котики-воїни / UACatsDivision

10 тисяч котиків та ексклюзивний клуб

На сайті проєкту можна обрати кота-героя з самих різних військ. Серед пухнастиків будуть кіт ТД, морський кіт, кіт-пілот, кіт-поліцейський та інші – представники всіх героїв, які сьогодні захищають нашу свободу.

При цьому кожне зображення унікальне та генерується з більш ніж 100 різними варіантами емоцій, одягу, зброї тощо.

Окрім того, ті, хто захоче долучитися до проєкту, отримають доступ до ексклюзивного клубу та до закритих каналів і форуму.

Ви отримуєте унікальний доступ до ексклюзивного клубу, і перше, що ми зробимо разом, це підберемо імена для кожного військово-морського дрона,

– зазначили в UACatsDivision.

Окрім того, власники колекції цифрового мистецтва зможуть не лише колекціонувати зображення, а й використовувати NFT-котика як аватар у соціальних мережах або месенджерах. Також котика можна подарувати, наприклад, на День Перемоги, або продати згодом на будь-якому ринку, який підтримує NFT Ethereum. До того ж цей витвір мистецтва згодом може коштувати набагато більше, ніж його початкова ціна.