В Николаеве мужчина устроил стрельбу на рынке: погибла собака
Источник:Нацполиция
На николаевском рынке мужчина в магазине застрелил собаку и ушел. Из-за ранений животное погибло.
Предварительно известно, что животное было беспризорным. Инцидент произошел 1 сентября.
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Неизвестный на рынке посреди дня убил собаку
В полиции рассказали, что о стрельбе на рынке сообщили граждане. Они рассказали, что на территории продовольственного рынка на проспекте Центральном в Николаеве неизвестный мужчина в магазине застрелил собаку и ушел.
Местные СМИ пишут, что злоумышленник стрелял на территории рынка "Юлиана". К сожалению, от полученных повреждений животное погибло.
Полицейские установили личность злоумышленника,
– рассказали в Нацполиции.
Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.
Чтобы доказать вину злоумышленника, по информации СМИ, полиция изъяла тело собаки. Впоследствии его передадут врачу, который должен вынуть пулю. Она может понадобиться в суде.
Полиция задержала преступника
Местное издание "Новости N", ссылаясь на зоозащитников, сообщило, что мужчину задержала полиция. Предварительно известно, что когда правоохранители прибыли к дому подозреваемого – он отказался отрывать дверь. Поэтому на место его проживания прибыли сотрудники спецподразделения, которые и задержали мужчину.
По непроверенной информации, мужчина был пьян. Об этом изданию рассказали очевидцы.
Полиция задержала мужчину, который мог стрелять в собаку
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