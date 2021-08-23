Инцидент произошел 22 августа около 19:30. Место в цирке не поделили двое зрителей. Один из них схватил пистолет для отстрела резиновыми пулями "Наган" и начал стрелять в другого.

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Полиция открыла уголовное производство за хулиганство

Его оппонент в долгу не остался и достал из машины пистолет ПМР. Он попал пулей другому мужчине в бедро. На место прибыли правоохранители. Они начали уголовное производство по факту хулиганства.

Стрілянина у пересувному цирку
Мужчины не поделили место в передвижном цирке / Фото Нацполиции

Стрілянина у Василькові
Одному из участников конфликта пуля попала в бедро / Фото Нацполиции

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