Инцидент произошел 22 августа около 19:30. Место в цирке не поделили двое зрителей. Один из них схватил пистолет для отстрела резиновыми пулями "Наган" и начал стрелять в другого.

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Полиция открыла уголовное производство за хулиганство

Его оппонент в долгу не остался и достал из машины пистолет ПМР. Он попал пулей другому мужчине в бедро. На место прибыли правоохранители. Они начали уголовное производство по факту хулиганства.

Обратите внимание! Полиция проводит расследование, выясняет все обстоятельства конфликта в цирке. Вскоре любителям пострелять сообщат о подозрении.

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Мужчины не поделили место в передвижном цирке / Фото Нацполиции



Одному из участников конфликта пуля попала в бедро / Фото Нацполиции

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