Об этом сообщает блогер и политический эксперт Михаил Шнайдер, задавшись вопросом, кто бы мог за этим стоять.

Читайте также Как и когда заработает Подольский мост в Киеве и что происходит со строительством метро на Троещину

Кому мешает де Голль? Вот такой интересный возник вопрос. Недавно я писал о борде с загадочными милитарными персонажами – несколько таких появилось на трассах под Киевом. И вот история с бордами становится еще интереснее: их уже портят,

– сообщил он.

Политолог отметил, что подобные действия могут трактоваться, как посягательство на гарантированную Конституцией свободу слова.

"А как же свобода слова?" – спросите вы. Потому что каждый из нас имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или другим способом – на свой выбор. Так говорит наша Конституция. Впрочем, сейчас стало уже не до этих формальностей. А вообще, кому могли мешать Шарль де Голль с "агентом 007"? И чем? Странно все это. Очень странно", – отметил эксперт.

Билборды с де Голлем и "агентом 007" начали портить / Фото Михаил Шнайдер

Он выразил удивление тем, что указанные билборды вызвали такую реакцию.

"Неужели, обычные изображения де Голля и Джеймса Бонда вызвали такой серьезный резонанс – и борды решили быстренько зачистить, чтобы они не вызывали лишних вопросов? Кому вообще мешали эти невинные фотографии? Кому? Друзья, что скажете?" – заключил Михаил Шнайдер.