Про це повідомляє блогер і політичний експерт Михайло Шнайдер, задавшись питанням, хто б міг за цим стояти.

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Кому заважає де Голль? Ось таке цікаве виникло питання. Нещодавно я писав про борд із загадковими мілітарними персонажами – декілька таких з’явилося на трасах під Києвом. І ось історія з бордами стає ще цікавішою: їх уже псують,

– повідомив він.

Політолог наголосив, що подібні дії можуть трактуватися, як посягання на гарантовану Конституцією свободу слова.

"А як же свобода слова?" – спитаєте ви. Бо кожен з нас має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Так каже наша Конституція. Втім, зараз стало вже не до цих формальностей. А взагалі, кому могли заважати Шарль де Голль з "агентом 007"? І чим? Дивно все це. Дуже дивно", – зазначив експерт.

Білборди з де Голлем і "агентом 007" почали псувати / Фото Михайло Шнайдер

Він висловив здивування тим, що вказані білборди викликали таку реакцію.

"Невже, звичайні зображення де Голля та Джеймса Бонда викликали такий серйозний резонанс – і борди вирішили швиденько зачистити, щоб вони не викликали зайвих запитань? Кому взагалі заважали ці безневинні світлини? Кому? Друзі, що скажете?" – заключив Михайло Шнайдер.