Інцидент стався 22 серпня близько 19:30. Місце у цирку не поділили двоє глядачів. Один з них схопив пістолет для відстрілу гумових куль "Наган" та почав стріляти в іншого.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за хуліганство

Його опонент у боргу не залишився і дістав з автівки пістолет ПМР. Він потрапив кулею іншому чоловіку у стегно. На місце прибули правоохоронців. Вони розпочали кримінальне провадження за хуліганство.

Зверніть увагу! Поліція проводить розслідування, з'ясовує всі обставини конфлікту у цирку. Незабаром любителям постріляти повідомлять про підозру.



Чоловіки не поділили місце у пересувному цирку / Фото Нацполіції



Одному з учасників конфлікту куля потрапила в стегно / Фото Нацполіції

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