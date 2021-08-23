Інцидент стався 22 серпня близько 19:30. Місце у цирку не поділили двоє глядачів. Один з них схопив пістолет для відстрілу гумових куль "Наган" та почав стріляти в іншого.
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Поліція відкрила кримінальне провадження за хуліганство
Його опонент у боргу не залишився і дістав з автівки пістолет ПМР. Він потрапив кулею іншому чоловіку у стегно. На місце прибули правоохоронців. Вони розпочали кримінальне провадження за хуліганство.
Чоловіки не поділили місце у пересувному цирку / Фото Нацполіції
Одному з учасників конфлікту куля потрапила в стегно / Фото Нацполіції
Останні випадки зі стріляниною в Україні:
- На Херсонщині чоловік погрожував робітникам у полі та пошкодив сільськогосподарську техніку. Усе це – під постріли з карабіна.
- У Хмельницькому чоловік з нагоди 30-річчя влаштував стрілянину по перехожих.
- В Одесі 9 серпня відкрив вогонь громадянин Росії. Правоохоронцям він пояснив, що стріляв у повітря.