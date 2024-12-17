У християнській школі штату Вісконсин сталась стрілянина. Про це пише 24 Канал із посиланням на Associated Press.

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Потрібно з'ясувати, що сталося

Студентка поранила ще шістьох людей під час стрілянини в християнській школі Abundant Life. Зокрема, двох учнів, які перебувають у критичному стані.

Начальник поліції Медісона Шон Барнс сказав, що потрібно з'ясувати і спробувати зібрати воєдино, що саме сталося.

Поліція встановила, що стрільцем була Наталі Рупнов. Її знайшли з вогнепальним пораненням. Дівчинка вистрелила сама в себе. Вона померла дорогою до лікарні. Барнс відмовився надати додаткові подробиці про неї, частково з поваги до сім'ї.

Загалом, у школі приблизно 420 учнів.

Швидка прибула за 3 хвилини

Барбара Вірс, директор відділу зв’язків із початковою та шкільною школою, сказала, що коли вони практикують правила безпеки, керівники завжди оголошують, що це тренування. За словами Барнса, мотиви стрілянини не були відомі одразу, а також незрозуміло, чи були цільовими жертви.

Я не знаю, чому, і мені здається, що якби ми знали, чому, ми могли б зупинити це,

– пояснив він журналістам.

Барнс сказав, що поліція розмовляє з батьком стрільця та іншими членами сім'ї, які співпрацюють, і проводить обшук у будинку стрільця.

Перший дзвінок у службу 911 надійшов незадовго до 11 ранку. Співробітники швидкої допомоги прибули за 3 хвилини після виклику.

Слідчі вважають, що стрілець використовував 9 міліметровий пістолет.

Поліція перекрила дороги навколо школи, а федеральні агенти були на місці події, щоб допомогти місцевим правоохоронним органам.

Діти та сім’ї возз’єдналися в медичній клініці приблизно за милю (1,6 кілометра) від школи.

Реакція президента США

У своїй заяві президент Джо Байден закликав Конгрес прийняти загальну перевірку даних, національний закон про червоний прапор і певні обмеження на зброю.

Ми ніколи не можемо прийняти безглузде насильство, яке травмує дітей, їхні сім’ї та розриває цілі громади,

– сказав Байден.

Він також провів розмови із губернатором Вісконсину Тоні Еверсом і мером Медісона Сатья Родс-Конвей і запропонував свою підтримку.

Еверс наголосив, що "немислимо", щоб дитина або вчитель пішов до школи і ніколи не повернувся додому.