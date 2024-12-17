В христианской школе штата Висконсин произошла стрельба. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Нужно выяснить, что произошло

Студентка ранила еще шесть человек во время стрельбы в христианской школе Abundant Life. В частности, двух учеников, которые находятся в критическом состоянии.

Начальник полиции Мэдисона Шон Барнс сказал, что нужно выяснить и попытаться собрать воедино, что именно произошло.

Полиция установила, что стрелком была Натали Рупнов. Ее нашли с огнестрельным ранением. Девочка выстрелила сама в себя. Она умерла по дороге в больницу. Барнс отказался предоставить дополнительные подробности о ней, частично из уважения к семье.

Всего, в школе примерно 420 учеников.

Скорая прибыла за 3 минуты

Барбара Вирс, директор отдела связей с начальной и средней школой, сказала, что когда они практикуют правила безопасности, руководители всегда объявляют, что это тренировка. По словам Барнса, мотивы стрельбы не были известны сразу, а также непонятно, были ли целевыми жертвы.

Я не знаю, почему, и мне кажется, что если бы мы знали, почему, мы могли бы остановить это,

– объяснил он журналистам.

Барнс сказал, что полиция разговаривает с отцом стрелка и другими членами семьи, которые сотрудничают, и проводит обыск в доме стрелка.

Первый звонок в службу 911 поступил незадолго до 11 утра. Сотрудники скорой помощи прибыли через 3 минуты после вызова.

Следователи считают, что стрелок использовал 9 миллиметровый пистолет.

Полиция перекрыла дороги вокруг школы, а федеральные агенты были на месте происшествия, чтобы помочь местным правоохранительным органам.

Дети и семьи воссоединились в медицинской клинике примерно в миле (1,6 километра) от школы.

Реакция президента США

В своем заявлении президент Джо Байден призвал Конгресс принять всеобщую проверку данных, национальный закон о красном флаге и определенные ограничения на оружие.

Мы никогда не можем принять бессмысленное насилие, которое травмирует детей, их семьи и разрывает целые общины,

– сказал Байден.

Он также провел разговоры с губернатором Висконсина Тони Эверсом и мэром Мэдисона Сатья Родс-Конвей и предложил свою поддержку.

Эверс подчеркнул, что "немыслимо", чтобы ребенок или учитель пошел в школу и никогда не вернулся домой.