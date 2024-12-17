Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР и Офис генпрокурора. Также один из командиров воинской части получил подозрение в злоупотреблении служебным положением.

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Как проходит расследование действий командиров 211 бригады

16 декабря Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны открыла уголовное производство в отношении командования 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ. Офицеров бригады подозревают в применении неуставных мер воздействия, в частности физического насилия и вымогательства денег у подчиненных.

Следствие будет исследовать материалы, собранные в ходе служебных проверок бригады Главной инспекцией Министерства обороны Украины, сообщения в медиа и социальных сетях об издевательствах над бойцами,

– отметили правоохранители.

Правоохранители отметили, что ранее в ГБР не поступало никаких материалов по ситуации в 211 бригаде.

Также в ГБР призвали военнослужащих сразу обращаться в Бюро с официальными жалобами в случае наличия противоправных действий в их военных формированиях.

Один из командиров воинской части получил подозрение

В Офисе генпрокурора отметили, что командиру 211 бригады было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

В ходе расследования установлено, что осенью 2023 года командир привлек четырех своих подчиненных к строительству собственного дома в Хмельницкой области вместо того, чтобы они выполняли боевые задачи. Военных официально отправили на Николаевщину, где они якобы выполняли обязанности, однако на самом деле не находились на указанном месте. При этом они получили зарплату и боевые выплаты на общую сумму почти миллион гривен.

Также были проведены обыски в воинской части, по месту жительства командира, военнослужащих и на объекте строительства. Была изъята документация и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Добавим, что по информации источников "РБК-Украина", подозрение получил командир воинской части А7147 полковник Побережнюк Олег Владимирович. Ему грозит до 6 лет заключения.