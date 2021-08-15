Інцидент трапився в північній частині Лондона. Стріляли орієнтовно після 22 години 14 серпня.

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У Лондоні невідомі обстріляли житловий будинок

Свідки розповіли, що злочинці стріляли з автомобіля, проїжджаючи повз будинок. Вони встигли здійснити кілька пострілів, які поранили людей:

двох жінок, яким надали першу допомогу й швидка їх забрала в лікарню;

а також жінку та чоловіка, які самі потрапили в медзаклад.

Всі четверо отримали вогнепальні поранення. Поліція вже почала розслідувати справу.

На місці злочину перебувають поліцейські. Слідство триває,

– розповіли у поліції.



Поліція розслідує деталі стрілянини з пораненими / Фото Manning/LNP

Ба більше, правоохоронці запевняють, що не розглядають цю подію як акт тероризму.

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