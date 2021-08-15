Инцидент произошел в северной части Лондона. Стреляли ориентировочно после 22 часов 14 августа.

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Свидетели рассказали, что преступники стреляли из автомобиля, проезжая мимо. Они успели осуществить несколько выстрелов, которые ранили людей:

двух женщин, которым оказали первую помощь и скорая их забрала в больницу;

а также женщину и мужчину, которые сами попали в медучреждение.

Все четверо получили огнестрельные ранения. Полиция уже начала расследовать дело.

На месте преступления находятся полицейские. Следствие продолжается,

– рассказали в полиции.

Полиция расследует детали стрельбы с ранеными / Фото Manning/LNP

Более того, правоохранители уверяют, что не рассматривают это событие как акт терроризма.

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