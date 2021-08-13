По данным местных правоохранительных органов, трагедию нельзя классифицировать как теракт. Стрельба унесла жизни 6 человек. Среди них были родственники стрелка.

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Соседка погибших рассказала, что стрелок выбил двери в доме и застрелил 5-летнюю девочку и ее маму. Кроме того, он открывал беспорядочный огонь посреди улицы.

Стрелок толкнул дверь дома и хаотично начал стрелять. Он выбежал из дома, стреляя на бегу, и начал стрелять в нескольких человек в парке возле подъездной дороги,

– поделились очевидцы.

На месте трагедии погибли 2 мужчины и 2 женщины. Еще одна пострадавшая умерла в больнице. Стрелок покончил с собой.

Стрельба в Плимуте: главное