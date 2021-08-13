За даними місцевих правоохоронців, трагедію не можна класифікувати як теракт. Стрілянина забрала життя 6 людей. Серед них були родичі стрілка.
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Сусідка загиблих розповіла, що стрілок вибив двері в будинку і застрелив 5-річну дівчинку та її маму. Окрім того, він відкривав хаотичний вогонь посеред вулиці.
Стрілок штовхнув двері будинку і хаотично почав стріляти. Він вибіг з будинку, стріляючи на бігу, і почав стріляти у кількох людей в парку біля під'їзної дороги,
– поділилися очевидці.
На місці трагедії загинули 2 чоловіків і 2 жінок. Ще одна постраждала померла у лікарні. Стрілок наклав на себе руки.
Стрілянина у Плімуті: головне
- Стрілянина сталася у район Кейхем міста Плімут 12 серпня.
- Наразі триває розслідування.
- Людей закликали не панікувати і дотримуватися спокою. Окрім того, місцевих жителів закликали не публікувати у мережі фото та відео з місця трагедії.