Стрельба произошла во время обеденного перерыва в школе 13 августа. Предварительно известно, что между подростками вспыхнул конфликт.
Заметьте В Великобритании произошла стрельба со многими жертвами: все, что известно
В Штатах подросток стрелял прямо в школе
Трагедия произошла в средней школе города Альбукерке. Один из школьников поконфликтовал с учеником. Потом вытащил пистолет и начал стрелять.
К ученикам сразу же подбежал школьный консультант и предотвратил продолжение стрельбы.
"Это был ужасный инцидент, произошедший между двумя людьми. Этого никогда не должно было случиться. Этого не должно происходить в обществе. Этого точно не должно происходить в школе", – сказал заведующий государственными школами Альбукерке Скотт Элдер.
Из-за стрельбы погиб ученик
В результате совершенного погиб 13-летний ученик, а нападавшего задержали. Сейчас правоохранители пытаются выяснить, как у школьника оказалось в руках оружие. Детей забрали из школы родители. Это был только третий день обучения. Теперь занятий не будет до вторника. Однако администрация заверила, что детям предоставят необходимые консультации.
Последние трагические перестрелки в Украине и мире: коротко
- В городе Плимут на юге Англии вечером 12 августа произошла жуткая стрельба. Правоохранители сообщили о 6 погибших. Впоследствии стало известно, что нападавший покончил жизнь самоубийством. Им оказался 23-летний мужчина, который на одном из последних видео жаловался на жизнь и высказывал мысли, что ему кажется будто он Терминатор.
- 11 августа на Ровенщине разыскали подозреваемого в жутком убийстве. В начале 2021 года он открыл стрельбу в толпе людей возле ночного клуба.
- Перед этим в Одессе 9 августа гражданин России начал стрелять из пистолета. Это услышали прохожие и вызвали правоохранителей.